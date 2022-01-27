Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с поддельными сертификатами

В Нижегородской области продолжается активная кампания по борьбе с фальшивыми сертификатами о вакцинации. Об этом напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Вместе с правоохранителями и контрольно-надзорными органами региональное министерство здравоохранения продолжает выявлять и пресекать случаи продажи поддельных сертификатов, - отметил глава региона.

Напомним, сегодня в Нижнем Новгороде были задержаны шесть человек за подделку справок о вакцинации от COVID-19. В их числе была медсестра и пятеро ее посредников.

- За поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность, - отметил Глеб Никитин. – При этом если человек приобретает заведомо поддельный документ и предоставляет его в организацию в качестве подтверждения вакцинации, ему тоже грозит наказание.