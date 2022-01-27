Минстрой выдал разрешение на строительство ледового дворца на нижегородской Стрелке

Министерство строительства Нижегородской области выдало разрешение на строительство ледового дворца на территории Стрелке в Нижнем Новгороде. Информация об этом размещена в реестре выданных разрешений на строительство, опубликованных на сайте регионального Минстроя.

Разрешение получила подрядная организация ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» 13 декабря 2021 года. Именно эта компания займётся возведением универсального спортивного комплекса с искусственным льдом.

Ледовый дворец будет размещаться в квартале улицы Бетанкура, набережной Волги и улиц Должанской и Самаркандской.

Напомним, что здание ледового дворца будет пятиэтажным, а вместимость трибун составит 12,5 тысячи зрителей. Под куполом дворца разместится основная арена, тренировочный каток и площадка для кёрлинга. На эти цели пять миллиардов Нижегородская область получит из федерального бюджета.

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