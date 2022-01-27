Гостиница Сергиевская загорелась в центре Нижнего Новгорода 27 января

Гостиница Сергиевская, расположенная в 15 минутах ходьбы от кремля, загорелась в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло в подвале, где находится парильное помещение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

На место вызова приехали пожарно-спасательные подразделения и сразу же приступили к эвакуаци людей.

- Всего эвакуировали 12 человек, - сообщают специалисты. - Детей нет.

Напомним, ранее в городе вспыхнул пятиэтажный хостел в Канавинском районе, там горели вещи в одной из комнат. Погибших и пострадавших в результате ЧП не было. Силами пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 37 человек. Пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

Тем временем следователи начали проверку из-за пожара в Большемурашкинском районе, где погибла 93-летняя пенсионерка и её 62-летний сын.

- Предварительно, очаг возгорания мог находиться в подвальном помещении дома. Дом не газифицирован, - пояснили в ведомстве. - Точную причину возгорания выяснит пожарно-техническая экспертиза.

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