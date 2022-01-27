Благоустройство территории Стрелки планируется завершить в Нижнем Новгороде в 2022 году

Благоустройство территории Стрелки планируется к завершению в Нижнем Новгороде в 2022 году. Концепция проекта предусматривает создание и туалетов и беседок, чтобы укрыться от дождя, а также возможное размещение торговых павильонов. Об этом Институт развития городской среды Нижегородской области сообщает в Instagram.

- А ещё откроются пакгаузы, там точно будет чем заняться в выставочном и концертном павильонах, - подмечают представители. - Сейчас там идут внутренние и отделочные работы.

В настоящее время Стрелка открыта для свободного посещения и прогулок, там можно увидеть новые арт-объекты «Шуховские башни», сфотографироваться на амфитеатре со светящимися буквами «Стрелка», а также посетить активные зоны с качелями, игровыми элементами для детей, зиплайном, чтобы прокатиться на тросе над землёй.

Напомним, что годами территория Стрелки была закрыта для прогулок горожан, но в 2021 году благоустройство дошло и до этого пространства.

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