Нижегородский театр оперы и балета приостановил работу из-за случаев коронавируса у артистов

Театр оперы и балета имени Пушкина, расположенный на улице Белинского в Нижнем Новгороде, приостановил свою работу из-за случаев заражения коронавируса в труппе. Об этом сообщается на сайте театра.

Известно, что в период с 26 по 31 января коллектив театра переходит на дистанционную работу. Так, спектакль «Спящая красавица», показ которого должен был состояться 27 января, а также постановки «Царская невеста» и «Три поросенка» запланированные на 29 и 30 января соответственно, переносятся.

- О новых датах мы сообщим позже. Вы можете сдать билеты или воспользоваться ими позднее, - пишут представители театра.

Они также приносят нижегородцам извинения за доставленные неудобства, но сейчас для них главное здоровье не только сотрудников и артистов, но и самих зрителей.

Вернуть билеты можно онлайн или сдать прямо в кассу.

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