Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 16:00

Нижегородский театр оперы и балета приостановил работу из-за случаев коронавируса у артистов

Спектакли, которые были запланированы на 27-31 января, переносятся
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Театр оперы и балета имени Пушкина, расположенный на улице Белинского в Нижнем Новгороде, приостановил свою работу из-за случаев заражения коронавируса в труппе. Об этом сообщается на сайте театра.

Известно, что в период с 26 по 31 января коллектив театра переходит на дистанционную работу. Так, спектакль «Спящая красавица», показ которого должен был состояться 27 января, а также постановки «Царская невеста» и «Три поросенка» запланированные на 29 и 30 января соответственно, переносятся.

- О новых датах мы сообщим позже. Вы можете сдать билеты или воспользоваться ими позднее, - пишут представители театра.

Они также приносят нижегородцам извинения за доставленные неудобства, но сейчас для них главное здоровье не только сотрудников и артистов, но и самих зрителей.

Вернуть билеты можно онлайн или сдать прямо в кассу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!

0