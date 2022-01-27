14 ДТП произошло по вине нетрезвых водителей в Нижегородской области с начала января

С начала года на дорогах Нижегородской области было поймано 614 водителей с признаками алкогольного опьянения, а 14 из них стали виновниками ДТП. Также начато 397 административных дел. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог региона со ссылкой на областное управление ГИБДД.

- Это меньше прошлогоднего значения, за аналогичный период 2021 года произошло 18 ДТП с нетрезвыми водителями, - отметили в ведомстве.

Самый большой процент аварий с водителями в таком состоянии отмечается в Борском, Выксунском, Павловском, Воротынском, Дивеевском, Пильнинском, Спасском, Уренском районах.

Всего в экстренную службу «112» поступило 168 звонков о неадекватном поведении нижегородских водителей, на 52 из них составлены протоколы об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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