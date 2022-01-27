75,5% опрошенных нижегородцев остались довольны тем, как преобразился город в год 800-летия

Преображением Нижнего Новгорода к 800-летнему юбилею остались довольны 75,5% опрошенных местных жителей. Больше всего людям понравилось благоустройство Кремля и улицы Большой Покровской. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данные получены по результатам соцопроса, который провел Научно-исследовательский институт проблем социального управления по заказу АНО «Центр 800». Специальное анкетирование прошли 1200 – горожан и 800 человек из области.

Большую часть положительных оценок оставили респонденты в возрасте от 18 до 35 лет (80,2%), следом идут люди от 36 до 55 лет (74,5%). А вот среди нижегородцев старше 55 лет хорошие отзывы оставили 67,4% человек.

К слову, реализацией инфраструктурной программы остались недовольны 6,6% респондентов, причиной для этого послужили длительные сроки работ.

- Понятно, что сразу благоустроить все невозможно. Так что приведенные в порядок 466 гектаров – это только начало инфраструктурных изменений, - поделился министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Опрошенные нижегородцы высоко оценили благоустройство улицы Большой Покровской (довольны изменениями 71,7%), территории Кремля (довольны изменениями 71%), парка «Швейцарии» (довольны изменениями 66,9%) и нижнего яруса Нижневолжской набережной (довольны изменениями 67,9%).

Кроме того, более 60% позитивных оценок («хорошо» и «отлично») получило благоустройство следующих объектов: набережная Федоровского (66%), Александровский сад (65,5%), площадь Маркина (63,5%), Нижегородская ярмарка (63,4%), площадь перед станцией канатной дороги (62,7%), Стрелка (62,6%), набережная Гребного канала (61,3%), сквер Свердлова (60,9%), Окская набережная (60,5%), территория около Мещерского озера (60,4%).

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