Фейерверки и концерты больше всего запомнились нижегородцам в ходе празднования 800-летия

Фейерверки и концерты российских звёзд стали наиболее запоминающимся событием в программе празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Большинство нижегородцев остались в полном восторге от фестиваля «Столица закатов», гала-шоу «Начало нового» и кинофестиваль «Горький Fest». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Данные получены по результатам соцопроса, который провел Научно-исследовательский институт проблем социального управления по заказу АНО «Центр 800». Специальное анкетирование прошли 1200 – горожан и 800 человек из области.

Разнообразие и наполненность событийной программы празднования позитивно оценили 72,8% респондентов, ещё 20,6% участников опроса остались удовлетворены и только 6,6% человек поставили негативную оценку.

- Празднованию 800-летия был посвящен весь 2021 год. Настолько активной событийной жизни в Нижнем не было давно. Каждый житель области и гость разного возраста, разных интересов мог найти что-то свое, - подчеркнул министр культуры региона Олег Беркович.

Всего в честь празднования юбилея Нижнего Новгорода состоялось 150 мероприятий в формате covid-free. Известно, что 34,7% респондентов смогли посетить 2-5 праздничных мероприятий, а каждый третий (33,5%) – как минимум одно.

К слову, наиболее довольны юбилейными событиями стали опрошенные в возрасте от 18 до 35 лет, их преобладающее большинство - 79,5%.

Также в соцопросе был вопрос о том, насколько доступными для посещения были мероприятия. Так, 67,6% опрошенных всё устроило, а 10,8% респондентов посчитали, что на праздничные события попасть было трудно.

Нижегородцы также особо отметили выступление Басты, фестиваль Интервалы, парусную регату, фестиваль уличного искусства «Место», фестиваль воздухоплавания и шоу дронов.

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