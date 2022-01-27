66-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме в Воскресенском районе 26 января

Серьёзный пожар вспыхнул в частном доме в деревне Кузнец Воскресенского района вечером 26 января. В огне погиб 66-летний мужчина. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 19:22. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия по адресу: улица Юбилейная, дом №3. Там горел дом на площади 60 квадратных метров.

- В 20:30 пожар ликвидирован, - пояснили в ведомстве.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что два человека погибли при пожаре в частном доме в деревне Гужово, расположенном в Большемурашкинском районе.

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