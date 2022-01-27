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Общество27 января 2022 10:09

Нижегородский аэропорт составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за 2021 год

Первое место заняла авиакомпания «Аэрофлот»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний за 2021 год. Было составлено два топа: один для регулярных рейсов, другой – для чартерных. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта.

Среди российских авиакомпаний, которые выполняли ежедневные рейсы, первое место занял «Аэрофлот» (точность перелетов по времени 99%), второе место было отдано авиакомпании Red Wings (точность перелетов по времени 92%). На третьей позиции разместился воздушный перевозчик «Икар» (точность перелетов по времени 90%).

- Задержкой считалось отклонение от времени вылета более чем 15 минут без учета отклонений по метеоусловиям, - пояснили специалисты.

В категории отечественных перевозчиков, выполнивших менее 365 рейсов в год, на первом месте оказалась авиакомпания «ЮВТ Аэро» (пунктуальность – 96%), второе место - авиакомпания «Ямал» (показатель пунктуальности – 92%), на третьем месте расположилась авиакомпания «ИрАэро» (точность перелетов по времени 83%).

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