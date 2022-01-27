Кстовская база спецтехники подвела итоги 2021 года

Кстовская база производственного обслуживания и комплектации оборудованием (БПТО и КО) АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвела итоги производственной деятельности за 2021 год.

В минувшем году специалисты базы ПТО и КО провели техническое обслуживание 55 и ремонт 85 единиц дорожно-строительной техники, задействованной на производственных объектах компании на территории Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Тульской областей и Республики Марий Эл.

В течение года на базе выполнено порядка 2,8 тыс. поставок и 3,4 тыс. отгрузок материалов и оборудования для нужд предприятия. Было принято и разгружено 78 вагонов с негабаритным оборудованием. На участке погрузочно–разгрузочных работ железнодорожные пути протяженностью более 600 метров оборудованы повышенными железобетонными рампами, что исключает возникновение аварийных ситуаций при приеме и погрузке платформ и спецвагонов, предназначенных для перевозки труб.

Специалисты лаборатории проводят испытания изоляционных материалов, контроль качества и освидетельствование труб и других элементов трубопроводов. За год составлено более 1,5 тыс. актов входного контроля.

С целью сокращения затрат на перевозку и проведение срочного ремонта тяжёлой техники: экскаваторов, бульдозеров, трубоукладчиков, был организован оперативный выезд 62 бригад на передвижных ремонтных мастерских повышенной проходимости на места стоянки неисправной техники.

База является складским центром АО «Транснефть–Верхняя Волга» с круглогодичной транспортной доступностью, осуществляет обслуживание и ремонт спецтехники. Общая площадь территории складских помещений превышает 8 тыс. кв. м.

Выполняемые мероприятия позволяют безопасно и в установленные сроки производить весь спектр работ с использованием тяжелой техники на участках магистральных трубопроводов.