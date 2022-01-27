Мошенники звонят нижегородцам от имени сотрудников водоканала

Массовые звонки от абонентов с сообщениями о странных звонках вновь начали поступать в Нижегородский водоканал. Мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала по телефону понуждают людей менять на коммерческой основе индивидуальные приборы учета, в том числе на горячую воду. В случае отказа они обещают, что в таком случае начисление платы за услуги Нижегородского водоканала будет производиться по завышенным тарифам. Кроме того, листовки с подобным фейковым содержанием нижегородцы находят и в своих почтовых ящиках.

Директор Центра по работе с абонентами АО «Нижегородский водоканал» Николай Смирнов заявляет, что это мошенничество, задачей которого является принудить жителя провести замену или поверку счетчика, оплатив эти услуги коммерческой организации, когда в этом нет необходимости.

- Срок межповерочного интервала счетчика холодной воды - 6 лет, сведения о дате последней поверки указаны в паспорте прибора учета, - подчеркивает Николай Алексеевич. – До даты поверки счетчик нуждается в замене только в случае его неработоспособности. При этом Нижегородский водоканал не занимается вопросом замены и установки индивидуальных приборов учета.

Замену счетчиков может выполнить сам потребитель, а слуги по поверке приборов учета предоставляют специализированные организации. Заявление о вводе прибора учета в эксплуатацию подается в Управляющую компанию или, в случае перехода на прямые договоры, в Нижегородский водоканал. В последнем случае сделать это можно онлайн.

Чтобы подать онлайн заявку, надо заполнить бланк «Заявка на выезд инспектора ЧС и НФУ» на официальном сайте водоканала в разделе «Абонентам» - «Приборы учета ХВС». После этого заявку следует направить на адрес электронной почты cra@vodokanal-nn.ru либо через личный кабинет абонента.

Ввод приборов в эксплуатацию сотрудники водоканала выходят по предварительной договоренности с абонентом. Каждый из них в обязательном порядке имеет при себе служебное удостоверение и доверенность на проведение обследований, подписанную генеральным директором и утвержденную печатью предприятия. Данные документы предоставляются по первому требованию.

- Призываем нижегородцев быть бдительными и не верить мошенникам, которые пытаются навязать ненужные услуги, используя название «Нижегородский водоканал», - говорит Николай Смирнов. - В случае, если вам позвонят мошенники, просьба зафиксировать номер, с которого был произведен звонок, после чего передать его в Центр по работе с абонентами по телефону +7 (831) 233-99-99 для того, чтобы сотрудники могли передать информацию правоохранительным органам.