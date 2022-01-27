В Мининском университете открывается IT-факультет

В Мининском университете с февраля этого года начинает работу новый факультет, готовящий IT-специалистов. Партнером в этом нововведении стал университет Иннополиса - ведущий российский вуз в сфере образования, исследования в области информационных технологий и робототехники. Подать документы для поступления на IT-факультет можно будет с начала работы приемной кампании 2022, которая стартует не позднее 20 июня 2022 года.

Необходимость создания IT-факультета вызвана постоянно возрастающим дефицитом IT- кадров в регионе и стране. В России, по подсчетам Минцифры, не хватает от 500 тыс. до 1 млн разных специалистов в сфере информационных технологий. Ранее Мининский готовил IT-специалистов в рамках факультета естественных, математических и компьютерных наук.

В первом наборе на IT-факультете будут обучаться бакалавры и магистранты. Также планируется открытие программ среднего и дополнительного профессионального образования. В 2022 году планируется обучить 400 человек, а в дальнейшем это число вырастет до 2000 студентов и слушателей. В первом наборе текущего года на факультете есть 50 бюджетных мест, но их количество с каждым годом будет увеличиваться. Направления подготовки на IT-факультете будут связаны с педагогическим образованием (магистратура - педагогическое образование: информационные технологии в образовании; педагогическое образование: цифровая педагогика) и классическими айти - направлениями (бакалавриат - информационные системы и технологии; прикладная информатика).

- Мы констатируем не только нехватку IT-кадров, но и их недостаточную квалификацию. Ситуация решается системно, начиная с подготовки учителей информатики. В этом контексте партнерство с университетом Иннополиса, признанным экспертом в образовании в области информационных технологии, открывает и будущим студентам, и Нижегородской области в целом большие перспективы, - ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Поддержка факультета университетом Иннополиса будет осуществляться через приглашение ведущих педагогов казанского вуза, тиражирование программ обучения ведущих вузов стран, актуализированных Иннополисом, реализацией программ дополнительного профессионального образования на базе Иннополиса.

Фото: Пресс-служба Мининского университета