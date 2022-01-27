Утверждена архитектурно-художественная концепция улицы Кожевенной в Нижнем Новгороде

Утверждена архитектурно-художественная концепция для улицы Кожевенной. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию для улицы Кожевенной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Концепция призвана сохранить и подчеркнуть уникальный исторический характер улицы, создать новый культурно-туристический кластер для погружения жителей и гостей города в атмосферу дореволюционной России, - рассказал глава города.

Перед созданием концепции архитекторами был проведен глубокий анализ архивных материалов в части исторической особенности территории, а также её культурной, духовной и социальной жизни.

Так, для уменьшения визуального шума на исторической улице вводятся ограничения по цветовому решению информационных конструкций. В частности, разрешается использовать серые, бежевые и коричневые оттенки.

- К материалам и исполнению вывесок предъявляются особые требования - конструкции могут быть изготовлены из металла, дерева, камня, водостойкой фанеры, - подчёркивают авторы концепции.

Среди требований указано и то, что декоративные элементы должны быть выполнены в стилистике ХIХ - начала ХХ веков. Например, входные группы с козырьками должны быть сделаны из металла с элементами ковки.

Напомним, в августе 2021 года дороге на улице Кожевенной в центре Нижнего Новгорода вернули исторический облик. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!