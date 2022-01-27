Двенадцать домов останутся без света в Нижнем Новгороде 27 января

Электричество отключат в 12 домах двух районов Нижнего Новгорода 27 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

В Автозаводском районе без света останутся жители домов № 17, 19, 19а по улице Краснодонцев, а также домов №40 и 42 по улице Комсомольской. Электричества не будет всего пару часов, с 14:00 до 16:00.

В Ленинском районе отключения электричества запланированы сразу по семи адресам: улица Пятигорская, д. 20, 20а, 22, 22а, 22б и улица Бонч-Бруевича, д.12,13. Электричество отключат в 9:00, а дадут в 17:00.

Во всех случаях отключения носят плановый характер, в это время будут проводиться работы на объектах ЖКХ.