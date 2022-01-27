Проект второго этапа благоустройства парка «Швейцария» отправили на доработку. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Проект второй очереди благоустройства нижегородского парка «Швейцария» отправлен на доработку. Об этом сообщает Newsroom24 со ссылкой на администрацию Нижнего Новгорода.

Второй этап работ по реконструкции парка предусматривает обновление территории на склонах и набережной. Внесение изменений потребовались в связи со сложностью территории.

Новые решения и сроки реализации проекта будут вынесены на обсуждение горожан по мере того, как он будет скорректирован.

Напомним, первая очередь благоустройства парка «Швейцария» была завершена в 2021 году. Здесь появилось 16 павильонов с детским центром, кафе, пунктом проката спортивного оборудования, помещениями для тихих игр и чтения. Помимо этого были созданы два фонтана, благоустроено 18 километров дорожек, установлены 155 камер видеонаблюдения и 828 парковых светильников.