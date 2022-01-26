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Общество26 января 2022 16:45

Свыше 5 млн рублей взыскали нижегородцы с частной стоматологической клиники

Потребителям не в полном объёме оказали услуги по лечению зубов
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Нижегородцы взыскали с частной стоматологической клиники свыше 5 миллионов рублей. Суд рассмотрел дело и удовлетворил требования пострадавших. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Известно, что частная стоматология нарушила договор по оказанию платных стоматологических услуг, выполнив их не в полном объеме.

- Представитель ответчика в судебное заседание не явился, каких-либо возражений относительно заявленных требований суду не представил, - подчеркнули в ведомстве.

Права и законные интересы группы граждан к ООО «А***» были восстановлены и решением суда требования истца удовлетворены. Теперь стоматологическая клиника обязана выплатить пострадавшим нижегородцам свыше 5 миллионов рублей, выплатить неустойку и штраф в 50% размере.

В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.

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