Свыше 5 млн рублей взыскали нижегородцы с частной стоматологической клиники

Нижегородцы взыскали с частной стоматологической клиники свыше 5 миллионов рублей. Суд рассмотрел дело и удовлетворил требования пострадавших. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Известно, что частная стоматология нарушила договор по оказанию платных стоматологических услуг, выполнив их не в полном объеме.
- Представитель ответчика в судебное заседание не явился, каких-либо возражений относительно заявленных требований суду не представил, - подчеркнули в ведомстве.
Права и законные интересы группы граждан к ООО «А***» были восстановлены и решением суда требования истца удовлетворены. Теперь стоматологическая клиника обязана выплатить пострадавшим нижегородцам свыше 5 миллионов рублей, выплатить неустойку и штраф в 50% размере.
В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.
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