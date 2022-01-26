Бешеную лису обнаружили в Арзамасском районе

Лису с бешенством нашли в Арзамасском районе. Сейчас ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации бешенства, а также его профилактике. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Пробы головного мозга от лисы добыли на территории села Новый Усад.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно позвонить на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Нижегородской области зафиксировали ещё два новых случая бешенства. Известно, что одним зараженным животным оказалась собака, её обнаружили на территории деревни Кужутки в Дальнеконстантиновском районе. Другое заболевшее бешенством животное - домашняя кошка из посёлка Атингеево Лукояновского района.

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