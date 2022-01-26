17-летний парень предстанет перед Борским судом за попытку сжечь друга из-за пролитого пива

На Бору перед судом предстанет 17-летний парень, который пытался сжечь друга, пролившего на него пиво. Сейчас уголовное дело по статье: «Покушение на убийство» после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

- По версии следствия, в ноябре 2021 года между двумя несовершеннолетними возникли неприязненные отношения, на почве которых у одного из подростков появился умысел на убийство, - рассказали в ведомстве.

Случай неоправданной жестокости произошел на улице Вокзальной в посёлке Неклюдово – там обвиняемый и его 15-летний товарищ распивали алкоголь. Неожиданно школьник разлил пиво на старшего товарища и этим очень его разозлил. Началась ссора, которая впоследствии переросла в драку.

- Обвиняемый облил спиртосодержащей жидкостью молодого человека, а затем поджог его одежду в области жизненно важных органов, после чего скрылся с места происшествия, - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что этими действиями 17-летний парень причинил своему другу тяжкий вред здоровью.

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