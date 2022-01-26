Участок трассы М-7 перекроют в Володарском районе ночью 30 января

Участок трассы М-7 «Волга» перекроют в Нижегородской области ночью 30 января. В период с 23:20 до 00:00 на 353 километре федеральной автодороги, проходящем через деревню Талашманово Володарского района, запланирован монтаж надземного пешеходного перехода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Движение на этом дорожном участке в целях безопасности будет приостановлено, а объездные пути перекрытого участка будут организованы через Ильиногорск, где есть выезды на трассу М-7 на 350 и 356 километрах.

В Управлении просят водителей отнестись с пониманием к временному неудобству, а также заранее планировать свой маршрут с учетом новой схемы движения. О всех возникающих внештатных ситуация можно будет сообщить в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород по телефону +7 (831) 282-28-11.

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