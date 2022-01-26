Суд отказал в иске нижегородцам, несогласным с обязательной вакцинацией от COVID-19

Суд не удовлетворил иск нижегородцев, несогласных с обязательной вакцинацией от COVID-19. В обращении они указали, что главный санитарный врач региона вышел за пределы своих законных полномочий. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Так, 20 июня 2021 года главный государственный санитарный врач по Нижегородской области постановила, что отдельные категории местных жителей подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Тогда организация проведения прививок от COVID-19 ложилась на плечи руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей: в срок до 25 июля 2021 года должно было привиться не менее 60% от числа сотрудников. В случае если вакцина двухкомпонентная - такая, как Спутник V – первый компонент должен быть сделан до 25 июля, второй – до 25 августа.

Некоторые нижегородцы посчитали, что данное постановление является незаконным и нарушает их права, свободы и законные интересы, поэтому в суд был направлен иск по делу о превышении законных полномочий со стороны главного санитарного врача.

Однако в суде требования нижегородцев не приняли, объяснив, что оспариваемое постановление абсолютно законно.

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