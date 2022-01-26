Коммунальщики устранили фонтан с холодной водой на улице Минина в Нижнем Новгороде

Утечка произошла из колодца с пожарным гидрантом.Фото: Нижегородский водоканал

Днем 26 января в самом центре Нижнего Новгорода из-под земли забил фонтах холодной воды. Как оказалось, на улице Минина произошла утечка из колодца с пожарным гидрантом. Об этом сообщает Нижегородский водоканал.

- Вызов поступил в 15:18, - отметили в ведомстве. – На место происшествия сразу были направлены специалисты.

Так как на улице стоит зима и минусовые температуры, то ликвидацией аварии сейчас занимаются сразу несколько служб. Одни устраняют причину аварии, другие откачивают воду, а третьи разбираются с наледью. Уже к концу дня все последствия аварии будут устранены.

На короткое время движение транспорта по участку дороги от площади Минина до улицы Пискунова было приостановлено, а безопасность проезда обеспечивали специалисты МБУ «Центр».

- Сейчас движение на участке от улицы Пискунова до площади Минина восстановлено, - подчеркнули в Нижегородском водоканале.

Кстати, специалисты не исключают, что оборудование могло повредиться из-за внешнего воздействия, в связи с этим будет проводиться проверка. Известно, что в октябре 2021 года сотрудники проверяли работоспособность гидранта на улице Минина, он был исправен.

- Раскопок на улице, отремонтированной в прошлом году, проводиться не будет, - добавили в ведомстве.

Напомним, что горячая линия для приёма заявок о неисправности на линиях холодного водоснабжения и водоотведения работает круглосуточно, обратиться можно по многоканальному телефону 246-99-99.

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