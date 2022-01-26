Массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Нижнем Новгороде 12 февраля

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2022» пройдет в Нижнем Новгороде 12 февраля. Соревнования состоятся на поляне рядом с жилым комплексом «Окский берег». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Основными забегами «Лыжни России – 2022» станут соревнования на дистанциях 5 и 10 километров, а также пройдет семейный забег. В рамках фестиваля также проведут брендированный забег и забег почетных гостей на дистанцию 2022 метра.
Так, в семейном забеге могут участвовать семьи с детьми до 10 лет, участие в забегах на дистанции 10 километров разрешено для лиц 2003 года рождения и старше, а на дистанции 5 километров побороться между собой смогут юноши и девушки 2004 года рождения и младше.
По причине распространения новой коронавирусной инфекции, от всех участников лыжной гонки требуется соблюдением мер индивидуальной защиты.
Участие во всероссийских соревнованиях осуществляется только при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье. Также для участников 18 лет и старше необходим QR-код.
Напомним, что «Лыжня России» - это спортивное мероприятие, которое проводится в нашей стране ежегодно с 1982 года, а это означает, что в 2022 году гонка пройдет в юбилейный 40 раз. Чтобы принять участие в забеге необходимо пройти регистрацию.
Программа фестиваля:
09:00-11:00 – Вход участников на площадку проведения мероприятия и регистрация;
С 09:00 – Развлекательная программа на сцене, спортивные игры для детей
11:00 – Семейный забег
11:15 – Награждение победителей семейного забега
11:20 – Разминка
11:35 – Торжественное открытие «Лыжни России - 2022»
12:00 – Старт массового забега на дистанцию 5 км
12:15 – Старт массового забега на дистанцию 10 км
12.30 – Старт забега почетных гостей на дистанцию 2022 м
12.45 – Старт корпоративного забега на дистанцию 2022 м
13:00 – 14:00 Награждение победителей и призеров соревнований
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