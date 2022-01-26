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Общество26 января 2022 13:10

Фонтан и прилегающую территорию благоустроят около ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде

В скором времени объект проанализируют специалисты «Водоканала»
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Фонтан с бассейном перед дворцом культуры «Орджоникидзе» в Московском районе передали в собственность Нижнего Новгорода. Ранее он принадлежал корпорации «МИГ». Такую инициативу поддержали депутаты городской Думы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время фонтан выглядит неприглядно и, кажется, находится в плачевном состоянии.

- В ДК ходят заниматься около 1 500 детей, и родители обращались с просьбой благоустроить прилегающую территорию. Этим теперь и будем заниматься, - подчеркнул мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Уже в скором времени фонтан проанализируют специалисты «Водоканала», после чего станет понятно, сколько денег потребуется на его восстановление.

Также в ходе году заседании городской Думы изменились списки аварийных домов. Так, 67 объектов исключили из перечня, потому что их уже расселили и снесли, а 72 дома добавили.

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