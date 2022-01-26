Улицу в Нижнем Новгороде предложили назвать в честь Владимира Лузянина

Депутаты Гордумы выступили за установку мемориальной доски герою социалистического труда, президенту и председателю Совета директоров НАО «Гидромаш». Владимиру Лузянина. Соответствующее решение депутаты поддержали на заседании городской думы.

Эту доску собираются установить на фасаде главного здания предприятия. С этой инициативой выступил коллектив завода.

- Я полностью поддерживаю это предложение, - отметил Председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман. – Однако было неплохо учредить стипендию имени Владимира Ильича Лузянина для студентов, обучающихся по техническим специальностям. Думаю, что в НГТУ имени Алексеева это предложение поддержали бы. Необходимо проработать этот вопрос с ректором.

К слову, это не единственная подобная инициатива. Ранее предлагалось назвать в честь Владимира Лузянина одну из улиц в Нижнем Новгороде, а также самолет военной или гражданской авиации. Этот вопрос еще на стадии рассмотрения.