Городская Дума утвердила календарный план физкультурно-спортивных мероприятий на 2022 год

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 января 2022 года утвердили Календарный план физкультурно-спортивных мероприятий на 2022 год.

Как сообщил депутатам директор департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков, в текущем году в Нижнем Новгороде планируется провести 1075 физкультурных и спортивных мероприятий (в 2021 году - 1125 мероприятий). Календарный план сформирован на основании заявок федераций по различным видам спорта.

Утверждение Календарного плана физкультурно-спортивных мероприятий обеспечивает возможность освобождения от налогообложения стоимости призов, получаемых участниками городских соревнований.

Отвечая на вопрос депутата Германа Карачаевского о причинах снижения числа мероприятий по сравнению с прошлым годом, Антон Ермаков пояснил, что в 2021 году часть мероприятий прошла в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.

Глава профильного департамента также рассказал, что в 2022 году часть спортивных федераций сократили количество дисциплин. Например, Федерация спортивной борьбы России исключила из числа дисциплин грэпплинг, приняв решение сосредоточиться на греко-римской борьбе.

Депутат Станислав Прокопович поинтересовался наличием в Нижнем Новгороде центров, в которых можно сдать нормы ГТО. «Созданы пять муниципальных центров по сдаче норм ГТО. Они принимают заявки и в дальнейшем предоставляют возможность всем желающим сдать нормы», – рассказал Антон Ермаков. Глава города Юрий Шалабаев предложил департаменту физической культуры и спорта проработать возможность распространения информации о работе центров по сдаче норм ГТО через ТОСы и соседские центры.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что департамент физической культуры и спорта прорабатывает вопрос проведения части соревнований на открытых спортивных площадках для расширения возрастных категорий участников и, следовательно, их числа.

По информации профильного департамента, в новогодние и рождественские праздники в Нижнем Новгороде прошло 15 мероприятий по различным видам спорта. Всего в них приняли участие 1740 горожан.