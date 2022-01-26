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Общество26 января 2022 11:11

463 аварийных дома снесут в Нижнем Новгороде

Соответствующие изменения поддержали депутаты гордумы
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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В Нижнем Новгороде планируется снести 463 аварийных дома. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы 26 января.

- На сегодняшний день с учетом внесенных изменений в муниципальную программу расселения ветхого и аварийного жилья будут входить 1911 домов, - сообщила и.о. директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Мария Павлова.

Из существующего списка ветхих домов будут исключены 56 домов. Восемь из них уже расселены и снесены, 43 – из категории ветхих будут переведены в категорию аварийных. Еще пять домов подлежат реконструкции. В число аварийных домов, подлежащих сносу, входят 463 дома. Еще 60 аварийных зданий планируется отремонтировать.

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