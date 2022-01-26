Свыше 150 нижегородцев пожаловались на несвоевременный вывоз мусора с начала 2022 года

Участники выездной комиссии посетили Канавинский, Нижегородский, Советский и Приокский районы Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Свыше 150 жалоб на несвоевременный вывоз мусора поступило в министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области с начала 2022 года. Специалисты выехали на проверку и обследовали, в первую очередь, места, указанные в обращениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Большинство жалоб в социальных сетях поступало на Приокский, Нижегородский, Советский и Канавинский районы.

- Мы убедились, что большинство из них уже вычищено либо там работает спецтехника. В целом региональный оператор и органы местного самоуправления оперативно реагируют на обращения граждан, но пока еще в разных районах остаются проблемы с вывозом отходов с отдельных территорий, и их решение требует особенно тщательной проработки, - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Сейчас основные проблемы – это нехватка контейнеров под мусор, свалки в неразрешенных местах и рекордное количество снега, из-за которого трудно добраться до площадок со скопившимися на ней отходами. Однако над решением этого вопроса сейчас тщательно работают.

Так, недобросовестных юридических лиц, которые, обходя закон, не заключили договор с региональным оператором и сбрасывают отходы в неразрешенных местах, ловят с помощью фотоловушек. Также было поручено укомплектовать те площадки, где наблюдается недостаток емкостей под ТКО, и обеспечить своевременную очистку снега.

- Контрольно-надзорные мероприятия были проведены во всех районах Нижегородской области, в Нижнем Новгороде охвачено порядка 500 адресов, - подчеркнул руководитель регионального Игорь Сербул. - По итогам проверок составлено свыше 50 протоколов об административном правонарушении в отношении ответственных лиц.

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