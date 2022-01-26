Антон Гребень исполнил новогоднюю мечту трехлетнего Матвея

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень исполнил мечту трехлетнего Матвея из Нижнего Новгорода.

Настоящий домашний спортивный комплекс с горкой, кольцами и веревочной лестницей – такое новогоднее желание родители Матвея оставили на сайте Елкажеланий.рф. Депутат навестил семью мальчика, оценил качество приобретенного спортивного комплекса и вручил ребенку сладкий подарок.

Мама Матвея, Анна Александровна, поблагодарила Антона Гребеня за то, что он подарил ребенку возможность заниматься спортом, развивать силу и ловкость прямо дома.

«Елка желаний» – это замечательная добрая традиция, и я рад, что у меня есть возможность исполнять мечты детей. Сегодня, как никогда, важно вести здоровый образ жизни, уделять время физкультуре и спорту. Хочется, чтобы наши дети росли сильными и крепкими», – сказал Антон Гребень.