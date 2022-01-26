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Новости компаний26 января 2022 10:51

Антон Гребень исполнил новогоднюю мечту трехлетнего Матвея

«Елка желаний» – это замечательная добрая традиция
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Антон Гребень исполнил новогоднюю мечту трехлетнего Матвея

Антон Гребень исполнил новогоднюю мечту трехлетнего Матвея

Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень исполнил мечту трехлетнего Матвея из Нижнего Новгорода.

Настоящий домашний спортивный комплекс с горкой, кольцами и веревочной лестницей – такое новогоднее желание родители Матвея оставили на сайте Елкажеланий.рф. Депутат навестил семью мальчика, оценил качество приобретенного спортивного комплекса и вручил ребенку сладкий подарок.

Мама Матвея, Анна Александровна, поблагодарила Антона Гребеня за то, что он подарил ребенку возможность заниматься спортом, развивать силу и ловкость прямо дома.

«Елка желаний» – это замечательная добрая традиция, и я рад, что у меня есть возможность исполнять мечты детей. Сегодня, как никогда, важно вести здоровый образ жизни, уделять время физкультуре и спорту. Хочется, чтобы наши дети росли сильными и крепкими», – сказал Антон Гребень.

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