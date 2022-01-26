Внесены изменения в Порядок ведения перечня озелененных территорий общего пользования Нижнего Новгорода

Депутаты городской Думы на заседании 26 января 2022 года одобрили внесение изменений в Порядок ведения перечня озелененных территорий общего пользования города Нижнего Новгорода.

Как сообщил участникам заседания заместитель директора департамента благоустройства администрации города Алексей Краснов, внесение изменений вызвано необходимостью уточнения случаев, при которых озелененная территория общего пользования (ОТОП) может быть исключена из городского перечня озелененных территорий.

По словам Алексея Краснова, в соответствии с действующим Порядком ОТОП исключаются из перечня озелененных территорий в двух случаях: при полном уничтожении в результате аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, а также при изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

«Необходимо включить в Порядок основание – в случае, если территория будет исключаться из областного реестра», – сказал он, пояснив, что изменения в областном реестре всегда приводят к корректировке городского перечня.

На заседании комиссии по экологии 18 января 2022 года, отвечая на вопрос заместителя председателя городской Думы Николая Сатаева, Алексей Краснов сообщил, что при исключении ОТОП из областного реестра взамен нее должна быть подобрана аналогичная, либо большая по площади территория.