В 10 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в 10 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 245 516 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 95 508 зараженных, а остальные 150 008 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (23 047 человек) и на Бору (11 485 человек). Следом идёт Балахнинский район — зараженных 8 340 человек, Городецкий район —8 101 человек, а также 6 545 жителей Павловского района.

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (535 человек) и Спасском районе (543 человека).

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