Молодежная палата при городской Думе рассказала о своей работе в 2021 году

Сегодня на очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода председатель Молодежной палаты Артем Чагаев представил доклад, посвященный работе молодых парламентариев в 2021 году.

Как рассказал Артем Чагаев, при содействии членов Молодежной палаты в прошлом году в Нижнем Новгороде было проведено более 50 социально ориентированных мероприятий в сферах культуры, спорта, образования, экологии и в других направлениях. В частности, был приведен в порядок парк имени Свердлова, благоустроены захоронения известных нижегородцев на Бугровском кладбище: декабриста Ивана Анненкова, фотографа Максима Дмитриева, Героя Советского Союза Антона Бринского, Героя Социалистического труда, кузнеца Горьковского автомобильного завода Александра Бусыгина, актрисы Антонины Самариной и других.

Около тысячи участников экопроекта «Давай начистоту!» прошли онлайн обучение экологической грамотности и посетили ряд специальных мастер-классов. В ноябре 2021 года Молодежная палата завершила реализацию экопроекта «Хвойный город», в рамках которого на территориях городских учреждений образования, культуры и спорта было высажено более 300 елей.

Кроме того, ребята привлекли внимание ровесников к нормотворческой деятельности и работе в органах власти и местного самоуправления в рамках Форума молодежных инициатив. Обсудили с экспертами вопросы сохранения исторического наследия Нижнего Новгорода и дальнейшего использования благоустроенных общественных пространств на новой дискуссионной площадке «Точка кипения НГЛУ». А также по результатам конкурсных отборов приняли участие в двух сменах Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

Совместными проектами Молодежной палаты и депутатского корпуса городской Думы стали благотворительный спектакль для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и турнир по волейболу на кубок Председателя городской Думы Нижнего Новгорода, который дал старт Большим молодежным играм среди команд вузов, ссузов и предприятий города.

Календарь мероприятий Молодежной палаты также включал акцию памяти, посвященную 80-й годовщине с начала Великой Отечественной войны, Фестиваль авторских экскурсий, прогулок и фритуров «Смотри - Нижний!», традиционный проект «Добрая открытка» депутата Оксаны Дектеревой по поздравлению с Новым годом одиноких пожилых нижегородцев, проживающих в домах-интернатах.

В ближайшее время Молодежная палата приступит к реализации новых социальных программ, победивших в городском грантовом конкурсе молодежных проектов «Молодой Нижний». Уже в феврале стартует выездной форум нормотворческих инициатив. Также в этом году нижегородскую молодежь ждет участие в проекте «Книжный Нижний» и Фестивале школьных СМИ «Медиапроект. Тест-драйв».

По итогам доклада председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев отметил, что Молодежной палатой проведена интересная масштабная работа и пожелал молодым парламентариям плодотворной работы в 2022 году. Депутат Марк Фельдман призвал членов сообщества активнее участвовать в работе думских комиссий.

«Молодежная палата – это общественный институт, который позволяет молодежи погрузиться в законодательную технику в вопросах экологии, экономики, городского хозяйства, транспорта и других. И депутатам важно не только слышать мнение молодежи, но и получать конкретные предложения по улучшению жизни в городе», - подчеркнул Марк Фельдман.

Справка:

Молодежная палата при городской Думе является совещательным и консультативным органом, создаваемым сроком на 2 года в целях обеспечения активного участия нижегородцев в возрасте от 18 до 35 лет в формировании и реализации молодежной политики на территории Нижнего Новгорода, привлечения молодежи к участию в нормотворческой деятельности, повышения активности молодых людей в общественной жизни города.

Состав Молодежной палаты V созыва был сформирован 9 февраля 2021 года из 35 представителей районных Советов молодежи, вузов, промышленных предприятий, молодежных общественных организаций по результатам конкурсного отбора претендентов, представивших свои социальные проекты.