Три исторических дома отреставрируют в квартале церкви Трех Святителей в 2022 году

Планируется отреставрировать три исторических дома. Автор фото: Лиза Верук.

Реставрация трех объектов культурного наследия, расположенных в историческом квартале церкви Трех Святителей, запланирована в Нижнем Новгороде. Ремонту подлежат дома №18 и №40 по улице Короленко, а также дом №3 по улице Славянская. Об этом сообщает обособленное подразделение «Заповедные кварталы» АНО «АСИРИС».

Ранее объекты были переданы из собственности Нижегородской области в собственность АНО для того, чтобы начать масштабные работы по восстановлению и сохранению ОКН.

Также уже в апреле этого года пройдет Школа волонтеров «Том Сойер Фест» для того, чтобы тиражировать опыт восстановления исторических домов на другие районы Нижнего Новгорода и области.

К слову, сам фестиваль также продолжится в Нижнем Новгороде в 2022 году. Например, летом будет организован международный кампус по обучению реставрации объектов с привлечением международных экспертов и волонтеров.

Также специалисты подразделения «Заповедные кварталы» направят свои силы в текущем году на поиск будущих инвесторов, масштабирование волонтерской деятельности и сотрудничество со студентами.

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