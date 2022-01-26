Здание усадьбы Лемехова – Малехонова планируют восстановить в Городце

Усадьбу «А.Г.Лемехова –А.Д.Малехонова», расположенную по улице Максима Горького в Городце, планируют восстановить и приспособить под современное использование. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Здание, состоящее из главного дома, флигеля с торговым помещением, служебного корпуса, а также кирпичных ворот с коваными решетками, является объектом культурного наследия. Ранее в усадьбе располагались учебные классы, а потом они были перемещены в другое место, а само здание было передано из областной собственности в муниципальную.
В настоящее время ОКН нуждается в реставрации, однако у Городецкого района денег на эти цели нет, поэтому правительство Нижегородской области сейчас прорабатывает несколько вариантов финансовой поддержки.
- Для сохранения усадьбы требуются значительные денежные вложения, поэтому рассматривается вопрос принятия данного ОКН в областную собственность и дальнейшая передача его в АНО «АСИРИС», - пояснили в ведомстве.
Кстати, именно АНО «АСИРИС» в настоящее время разрабатывает концепцию воссоздания исторического облика Городца.
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