Здание усадьбы Лемехова – Малехонова планируют восстановить в Городце

Усадьбу «А.Г.Лемехова –А.Д.Малехонова», расположенную по улице Максима Горького в Городце, планируют восстановить и приспособить под современное использование. Об этом «Комсомолке» сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Здание, состоящее из главного дома, флигеля с торговым помещением, служебного корпуса, а также кирпичных ворот с коваными решетками, является объектом культурного наследия. Ранее в усадьбе располагались учебные классы, а потом они были перемещены в другое место, а само здание было передано из областной собственности в муниципальную.

В настоящее время ОКН нуждается в реставрации, однако у Городецкого района денег на эти цели нет, поэтому правительство Нижегородской области сейчас прорабатывает несколько вариантов финансовой поддержки.

- Для сохранения усадьбы требуются значительные денежные вложения, поэтому рассматривается вопрос принятия данного ОКН в областную собственность и дальнейшая передача его в АНО «АСИРИС», - пояснили в ведомстве.

Кстати, именно АНО «АСИРИС» в настоящее время разрабатывает концепцию воссоздания исторического облика Городца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!