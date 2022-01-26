Обработкой интернет-обращений жителей будет заниматься Аналитический центр города Нижнего Новгорода

АНО «Муниципальный центр управления города Нижнего Новгорода» переименована в АНО «Аналитический центр города Нижнего Новгорода». Внесение изменений в решение городской Думы о создании автономной некоммерческой организации было поддержано депутатами на заседании 26 января 2022 года.

Смена наименования организации, решение о создании которой было принято городской Думой в июле 2021 года, связана с требованием Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области для прохождения регистрации.

Основными задачами Аналитического центра города будут сбор данных из информационных систем Нижнего Новгорода, их систематизация и хранение и предоставление администрации города для анализа и принятия управленческих решений. Также центр будет заниматься модерацией интернет-сообщений от жителей для ускорения подготовки ответов на них.