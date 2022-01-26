1511 новых случаев коронавируса выявлено в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявлено 1511 новых случаев коронавируса. Из них 281 человек был госпитализирован. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

- В настоящее время Нижегородская область остается на четвертом месте по темпам распространения коронавируса, - сообщается на портале. – В лидерах остаются Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

По данным специалистов, за последние сутки в Нижегородской области выздоровело 199 человек. Еще 21 человек скончался.

Ранее мы писали, что с 26 января в поликлиниках Нижегородской области приостановили проведение диспансеризации и профосмотров из-за ситуации с распространением COVID-19. Также стало известно, что в медицинские учреждения вновь нужны помощники, которые смогут заняться развозом врачей по адресам, включаться в работу «горячих линий» и займутся работой с формами отчётностей.