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Происшествия26 января 2022 9:25

Двоих участников межрегиональной наркогруппировки задержали в Нижнем Новгороде

Они занимались приобретением запрещенных веществ и их фасовкой
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Двоих участников межрегиональной преступной группы, занимающейся сбытом наркотических средств, задержали в Нижнем Новгороде. По этому факту возбуждено уголовное дело, а его фигуранты заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Злоумышленники покупали в интернете крупные партии наркотических средств и занимались их расфасовкой на маленькие части. В дальнейшем запрещенные вещества продавали в разных регионах страны.

- В ходе обыска по месту жительства подозреваемых, а также в специально оборудованных ими тайниках были обнаружены свертки с наркотическим средством общей массой около 400 граммов, - рассказали в ведомстве.

Кстати, на нижегородских участников наркогруппировки полиция вышла после того, как в пассажирском поезде дальнего следования «Воркута – Адлер» был задержан житель Самарской области, у которого во время досмотра нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертизой было установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством.

Расследование продолжается.

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