Двоих участников межрегиональной наркогруппировки задержали в Нижнем Новгороде

Двоих участников межрегиональной преступной группы, занимающейся сбытом наркотических средств, задержали в Нижнем Новгороде. По этому факту возбуждено уголовное дело, а его фигуранты заключены под стражу. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
Злоумышленники покупали в интернете крупные партии наркотических средств и занимались их расфасовкой на маленькие части. В дальнейшем запрещенные вещества продавали в разных регионах страны.
- В ходе обыска по месту жительства подозреваемых, а также в специально оборудованных ими тайниках были обнаружены свертки с наркотическим средством общей массой около 400 граммов, - рассказали в ведомстве.
Кстати, на нижегородских участников наркогруппировки полиция вышла после того, как в пассажирском поезде дальнего следования «Воркута – Адлер» был задержан житель Самарской области, у которого во время досмотра нашли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом. Экспертизой было установлено, что обнаруженное вещество является наркотическим средством.
Расследование продолжается.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!