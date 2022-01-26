Около двух тысяч домов включено в Муниципальную программу расселения ветхого и аварийного жилья в Нижнем Новгороде

Депутаты городской Думы на заседании 26 января 2022 года одобрили внесение изменений в Муниципальную адресную программу сноса и реконструкции ветхого и сноса аварийного жилищного фонда в Нижнем Новгороде.

Как пояснила исполняющая обязанности директора департамента строительства и капитального ремонта администрации города Мария Павлова, необходимость внесения изменений в муниципальную программу обусловлена приведением в соответствие информации об аварийном жилом фонде.

«Муниципальная программа находится в постоянном движении: снесенные дома исключаются, вносятся новые здания. В этот раз 56 ветхих домов исключаются в связи со сносом и в перечне их останется 1381. В аварийном жилфонде, напротив, есть дополнения – 73 дома подлежащих сносу и 12 – реконструкции. Общее количество ветхих и аварийных домов в Нижнем Новгороде сокращается и после внесения изменений в программу составит 1911 единиц», - сообщила Мария Павлова.

Ранее внесение изменений в муниципальную программу было одобрено постоянной комиссией городской Думы по развитию города, строительству и архитектуре.