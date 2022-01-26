Депутаты-единороссы будут контролировать реализацию проекта «Вам решать!» в Нижнем Новгороде

Члены депутатского объединения партии «Единая Россия» в городской Думе Нижнего Новгорода будут контролировать реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на территории Нижнего Новгорода. Такое решение было принято на собрании депутатского объединения. В заседании, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, председатель городской Думы Олег Лавричев и глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Руководитель депутатского объединения Евгений Костин напомнил, что именно в Нижнем Новгороде из представленных на конкурс 84 проектов в 2022 году будут реализованы 62 инициативы нижегородцев. Всего в регионе отобран 431 инициативный проект, заявленный на конкурс «Вам решать!». Именно они получили наибольшую поддержку по итогам голосования, что являлось главным критерием отбора. Всего в регионе в голосовании приняли участие почти 360 тысяч человек, в Нижнем Новгороде – более 70 тысяч.

В свою очередь, все депутаты поддержали инициативу Евгения Костина контролировать реализацию проектов на своих округах.

«Депутаты уже хорошо знакомы с представленными проектами: мы помогали жителям с оформлением заявок, проводили общественные обсуждения, встречались с инициативными группами. И каждый должен довести дело до конца, чтобы быть уверенным в качестве выполненных работ. В своих инициативах жители отобразили решение важных проблем районов или микрорайонов, поэтому мы должны отнестись к этому с особым вниманием», - сказал руководитель депутатского объединения.

По районам города инициативы распределились следующим образом: Автозаводский – 14 проектов, Нижегородский – 9, Сормовский – 9, Канавинский – 8, Ленинский – 7, Советский – 6, Московский – 5, Приокский – 4. Наибольшее число проектов, предложенных нижегородцами, касались ремонта дорог, ремонта или установки спортивных и детских площадок.

По словам Евгения Костина, на реализацию проектов в Нижнем Новгороде в 2022 году будет направлено более 152 млн рублей. Из них 118 млн рублей – в виде субсидии из регионального бюджета.

В ходе заседания члены депутатского объединения «Единой России» так же подвели итоги участия в новогодних партийных акциях и утвердили план работы на 2022 год.