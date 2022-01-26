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Новости компаний26 января 2022 9:00

Нижний Новгород передаст Городецкому району неиспользуемую дорожную технику

Снегоуборочная машина 2013 года выпуска планировалась к списанию
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Нижний Новгород передаст Городецкому району неиспользуемую дорожную технику

Нижний Новгород передаст Городецкому району неиспользуемую дорожную технику

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода на заседании 26 января 2022 года поддержали предложение о передаче в муниципальную собственность Городецкого района подлежащей списанию снегоуборочной техники.

В рамках межмуниципального сотрудничества администрация района обратилась к главе города Нижнего Новгорода с просьбой о безвозмездной передаче комбинированной дорожной машины 2013 года выпуска для зимнего и летнего содержания дорог.

В настоящее время дорожная машина закреплена на праве хозяйственного ведения за МП «РЭД», но не используется из-за сильной изношенности. Она не оснащена системой точного дозирования противогололедных материалов и планировалась под списание. Более того, для того чтобы машина выдерживала нагрузки на дорогах города-миллионника, в ее ремонт необходимо вложить еще около 1,5 млн рублей.

Депутаты посчитали возможным не списывать дорожную технику, а передать ее Городецкому району.

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