Пять надземных пешеходных переходов возведут на трассе М-7 в Нижегородской области

Переходы будут защищены от осадков и оборудованы видеонаблюдением. Фото: Мария СОРОКИНА

Пять надземных пешеходных переходов возведут на трассеМ-7 в Нижегородской области, сообщает ФКУ Упрдор «Москва -Нижний Новгород».

Чтобы исключить вероятность наезда на пешеходов, такие переходы создадут у населенных пунктов по маршруту следования трассы. Они будут располагаться рядом с остановками общественного транспорта.

- В этом году искусственные сооружения возведут на 353 километре в Талашманово, 355 километре в Золино и на 385 километре в Лесном кордоне. Строительно-монтажные работы уже ведутся. В 2023 году надземные переходы установят на 359 километре у Новосмолино и 398 километре у поселка Лесная поляна, - рассказали в ФКУ Упрдор «Москва -Нижний Новгород».

Переходы будут оборудованы стационарным освещением, видеонаблюдением, подъемными платформами для маломобильных граждан и системой связи с диспетчером. На лестничных сходах будут установлены пандусы, а покрытие из поликарбоната защитит пешеходов от осадков.

Отмечается, что на трассе М-7 в Нижегородской и Владимирской областях в настоящее время действует 53 пешеходных перехода – 48 надземных и 5 подземных.

Ранее сообщалось, что и в самом Нижнем Новгороде планируют построить три надземных пешеходных перехода.