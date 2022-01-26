Два новых случая бешенства выявили в Нижегородской области

Два новых случая бешенства зафиксировали в Нижегородской области, очаги расположены в Дальнеконстантиновском и Лукояновском районе. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Известно, что одним зараженным животным оказалась собака, её обнаружили на территории деревни Кужутки.

- Лабораторные исследования патологического материала проведены 24 января 2022 года, - отметили в ведомстве.

А в посёлке Атингеево Лукояновского района бешенством заболела домашняя кошка, которая также успела покусать своего владельца.

- Сейчас ветеринарные службы проводит мероприятия по ликвидации бешенства, а также его профилактике, - пояснили специалисты.

Всего с начала 2022 года в регионе было выявлено шесть случаев бешенства животных, ранее очаги были зарегистрированы в Кстовском, Лукояновском, Большеболдинском и Гагинском районах.

Напомним, что если вы заподозрили у своего питомца бешенство, постарайтесь изолировать его и свести контакты к минимуму, а также побыстрее показать ветеринару.

По всем вопросам профилактики особо опасных заболеваний можно позвонить на «горячую линию» Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл по телефону (831) 435-51-59 с 08:00 до 17:00.

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