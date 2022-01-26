Тревожные кнопки установлены в 83 нижегородских автобусах и 37 каретах скорой помощи

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.
Контракты на обеспечение охраны 120 единиц общественного транспорта и карет скорой помощи заключены в Нижегородской области. В частности, тревожные кнопки установлены в 83 автобусах и трамваях, а также в 37 машинах-неотложках. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.
Системы экстренного вызова должны повысить безопасность на маршрутах движения. Так, на вызов будет оперативно выезжать наряд росгвардейцев, который в короткие сроки сможет пресечь противоправные действия в отношении медицинских работников, водителей, кондукторов и граждан.
Известно, что накануне было проведено учебно-тренировочное занятие и отработаны действия сотрудников вневедомственной охраны при получении сообщения о нарушении общественного порядка.
Напомним, что монтаж «тревожных кнопок» начался в Нижнем Новгороде в 2014 году. Ярко-оранжевые короба появились на столбах возле остановок и на оживленных улицах.
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