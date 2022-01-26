Нижегородскую компанию «Проминвест» оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

Возбуждено дело об административном нарушении. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение антикоррупционного законодательства в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба ведомства, удалось установить, что директор ООО «Проминвест» с целью заключения договоров и их беспрепятственного исполнения передал руководителю другой компании денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Возбуждено дело об административном нарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере. В результате компанию оштрафовали на 10 млн рублей.

Прокуратура контролирует перечисление взысканных денежных средств в доход государства.