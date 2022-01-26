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Общество26 января 2022 6:54

Нижегородскую компанию «Проминвест» оштрафовали на 10 млн рублей за коррупцию

Директор компании передал 1 млн рублей руководству другой организации
Мария СОРОКИНА
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Возбуждено дело об административном нарушении.

Возбуждено дело об административном нарушении.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение антикоррупционного законодательства в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба ведомства, удалось установить, что директор ООО «Проминвест» с целью заключения договоров и их беспрепятственного исполнения передал руководителю другой компании денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Возбуждено дело об административном нарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере. В результате компанию оштрафовали на 10 млн рублей.

Прокуратура контролирует перечисление взысканных денежных средств в доход государства.

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