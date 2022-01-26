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Общество26 января 2022 6:45

47 школ полностью закрыты на карантин в Нижегородской области

Ограничения введены для снижения заболеваемости ОРВИ и гриппом
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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На карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 полностью закрылись 47 школ Нижегородской области. В целом частично учебный и воспитательный процессы приостановлены в 14% школ и детских садиков. Такими данными по состоянию на 25 января поделилась пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

- Рост заболеваемости отмечен во всех возрастных группах, наиболее интенсивно сейчас заражаются дети в возрасте от 7 до 17 лет и взрослые в возрасте от 30 до 49 лет, - отмечают в ведомстве.

Также на данный момент в регионе уже подтверждено 519 случаев гриппа.

Напомним, что нижегородские школы, которые не закрыты на карантин, обязаны соблюдать простые меры предосторожности: проводить обязательную термометрию, проветривание помещений и их дезинфекцию, исключить проведение массовых мероприятий и организовать разделение потоков учащихся.

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