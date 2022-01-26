Свет отключат на трёх улицах Нижнего Новгорода 26 января

Электроэнергию отключат по нескольким адресам в двух районах Нижнего Новгорода 26 января. Об этом сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе без света останутся дома № 9 и 40 по улице Декабристов, а также дом № 3а по улице Лесной городок. Электричество отключат почти на весь день, до 17 часов.

В Ленинском районе временно погаснет свет в домах № 62,64,66 по проспекту Ленина. Электричества не будет с 10 до 17 часов.

В это время будут проводиться плановые работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства.