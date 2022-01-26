Общественный туалет заработал на Большой Покровской после реконструкции

Обновленный туалет имеет современный дизайн. Фото: NewsRoom24

Общественный туалет на улице Большой Покровской, который был заброшен не один десяток лет, открылся после реконструкции. Он находится около дома №19/6 – на пересечении Покровки и улицы Октябрьской. Об этом сообщает NewsRoom24.

Воспользоваться уборной можно за 50 рублей. К услугам посетителей туалетная бумага, мыло, мощные сушилки для рук. Также для удобства здесь есть вешалка, куда можно повесить верхнюю одежду.

Стоит отметить, что обновленный туалет выглядит весьма презентабельно: минималистичный интерьер выполнен в черно-серых тонах, часть стен отделана под дерево, установлена современная сантехника, зеркала с подсветкой, развешаны черно-белые картины с видами города.

Подвальное помещение, в котором когда-то располагался туалет и которое было заброшено около 20 лет, было капитально отремонтировано в 2021 году. Работы начались еще летом: здесь была выполнена замена электросетей, сделана внутренняя отделка, установлено современное оборудование. Реконструкцию проводило ООО «СТО», которое арендовало это помещение у Нижегородского водоканала.