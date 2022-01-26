Именную стипендию для студентов Нижнего Новгорода повысили до 10 тысяч рублей

На стипендию могут рассчитывать только студенты Нижнего Новгорода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев повысил именную стипендию главы города для студентов с пяти до десяти тысяч рублей. Об этом он сообщил 25 января на встрече с молодежью в центре «Высота», которая прошла в онлайн-формате.

Именную стипендию могут получить студенты-очники государственных высших и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Нижнего Новгорода. Для этого необходимо иметь выдающиеся достижения в области науки, спорта или заниматься социально-значимой и общественной деятельностью.

- В 2022 году также возрастет количество студентов, которые получат финансовую поддержку, - с 20 до 30 человек, - отметил Юрий Шалабаев.

Были увеличены размеры и других мер поддержки студентов: так, стипендия имени Минина и Пожарского выросла на треть и составила 3000 рублей, столько же будут ежемесячно платить социально незащищенным категориям студентов (ранее эта выплата составляла 1000 рублей).

СПРАВКА

Именная стипендия главы Нижнего Новгорода учреждена в 2019 году в целях создания условий для включения студентов в социально значимую деятельность, реализации инновационного, интеллектуального и творческого потенциала студентов в интересах социально-экономического развития города, поддержки активных и талантливых молодых людей.