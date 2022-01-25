Гостиницу и две многоэтажки возведут на проспекте Героев в Нижнем Новгороде

Гостиница и два многоквартирных дома появятся в Московском районе Нижнего Новгорода. Региональное Минграддеятельности одобрило проект развития территории на проспекте Героев в районе домов № 5-15. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на территории общей площадью 1,7 га появится 20-этажная высотка, жилой дом попеременной этажности (8-9 этажей) с подземной парковкой и пятиэтажная гостиница. Общая площадь всех проектируемых зданий составляет более 25 тысяч «квадратов».

Отметим, что застройка территории предполагает снос существующих зданий на проспекте. Так, дом №5 был признан аварийным, расселен и демонтирован. На очереди дома № 9, №11 и №15.

Проект планировки территории подготовила компания ООО АПМ «АРТ проект» по заказу специализированного застройщика «Центр Плюс». Помимо сноса аварийных и возведения новых зданий планируется организовать заезды во дворы, уличное освещение, парковочные места. Будет оборудована дождевая канализация, а все здания подключат к инженерным сетям.