Заволжских врачей не восстановят в должностях после COVID-скандала

Врачей Заволжской городской больницы, которые лишились своих постов из-за COVID-скандала, не восстановят в должности. Это следует из ответа главы нижегородского минздрава Давида Мелик-Гусейнова группе нижегородцев, которые создали петицию в защиту медиков. Документ опубликован в группе «Типичное Заволжье» ВКонтакте.

Заведующий филиалом Сергей Костин и завреанимацией Владимир Малов были сняты со своих должностей минувшей осенью после того, как в Городецкой ЦРБ разразился скандал, связанный с маршрутизацией ковидных больных. Пациентов с диагнозом «коронавирус» везли в Городецкую ЦРБ в то время как она не являлась ковид-госпиталем.

В минздраве, однако, отмечают, что медики ушли «на понижение» по собственному желанию. Костин теперь работает рядовым педиатром, Малов – анестезиологом-реаниматологом стационара.

- В настоящее время они работают врачами, оказывают медицинскую помощь жителям города Заволжья, - сообщил министр здравоохранения Нижегородской области в ответ на просьбу жителей города восстановить врачей в должности.

Ранее сообщалось, что на пост главного врача Городецкой центральной районной больницы назначен Роман Апроменко.